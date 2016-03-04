Требуется проанализировать сайт. Визуальную и техническую сторону. Надо выделить пункты по которым его можно улучшить. Скорее его визуальную часть. Предложения по повышению конверсии. Адрес сайта: www.viridom.by Компания занимается кровельными работами и ...
Найти уязвимость на сайте и закачать туда php shell
Найти уязвимость на сайте и закачать туда php shell, известно содержание и расположение большинства файлов, также есть FCKeditor, предположительно с незащищенным загрузчиком, есть ЦМС вордпресс. В заявке пишите опыт в подобной работе
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