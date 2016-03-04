Найти уязвимость на сайте и закачать туда php shell

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Найти уязвимость на сайте и закачать туда php shell, известно содержание и расположение большинства файлов, также есть FCKeditor, предположительно с незащищенным загрузчиком, есть ЦМС вордпресс. В заявке пишите опыт в подобной работе

PHPWordPress
9 лет назад
Fmedia
Сергей 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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