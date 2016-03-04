Оптимизация и ускорение работы сайта на wordpress

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Закрыт5 заявок163 просмотра

Добрый день! Wordpress(последний) + woocommerce   Сайт очень долго загружается в браузере.  плагин кэширования установлен.  Нужно решить данную проблему! Жду предложений!

WooCommerceWordPress
9 лет назад
Seeyou1
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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