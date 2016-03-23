Аудит и техническая доработка сайта

Добрый день

Необходимо сделать аудит и оптимизацию сайта brandcases.ru на Shop-Script 6. Устранить технические недостатки на сайте, мешающих поисковому продвижению. Доработать сайт для благоприятного ранжирования. Все то, что необходимо сделать на первых этапах продвижения.

Прошу предложить план и ваш бюджет.

Уточнение: необходимо не составить тз для копирайтеров, программистов, а исполнителю исправить (оптимизировать) техническую часть сайта.