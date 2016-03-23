Аудит и техническая доработка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен10 заявок189 просмотров

Добрый день

Необходимо сделать аудит и оптимизацию сайта brandcases.ru на Shop-Script 6. Устранить технические недостатки на сайте, мешающих поисковому продвижению. Доработать сайт для благоприятного ранжирования. Все то, что необходимо сделать на первых этапах продвижения.

Прошу предложить план и ваш бюджет.

Уточнение: необходимо не составить тз для копирайтеров, программистов, а исполнителю исправить (оптимизировать) техническую часть сайта. 

9 лет назад
Ylek
Юлия 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
$80
5 дней
Тарас составил полный аудит по сайту с рекомендациями. По результатам провел внутреннюю оптимизацию. Настроил и дал информацию по дальнейшему продвижению. Все четко и по делу!
Понравилось работать с Юлией, работу оплатила полностью и в срок. Рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад

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