Ошибки на сайте битрикс

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Закрыт1 заявка191 просмотр

Необходимо устранить ошибки и исправить отображение сайта. https://skliftstroy.ru/

3 года назад
sta1ker2009
Дмитрий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
148 отзывов
3 года назад

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