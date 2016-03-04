Оценить структуру сайта

Добрый день! Wordpress(последний) + woocommerce Сайт очень долго загружается в браузере. плагин кэширования установлен. Нужно решить данную проблему! Жду предложений!
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