Починить обрезку фотографий в галерее на Bitrix.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка106 просмотров

Механизм работает как надо до самого момента сохранения результатов. Предварительный анализ показал полный порядок в клиентской части. Вероятные проблемы в серверной части. Все остальные детали в скайп или на почту.

11 лет назад
bworkdev
Вадим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Junior QA/Tester + PHP/MySQL

    Ищем человека для автоматизированного тестирования с использованием Selenium. Большим плюс будет знание PHP/MySQL или желание его изучать. Навыки: Хорошие навыки в коммуникации с командой разработчиков Понимание жизненного цикла ПО ...

    MySQLPHPSelenium
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Увеличить количество кликов по ссылкам

    Специалист по юзабилити (аудит групп ВК) Есть группы ВК в них есть описание/наполнение/реферальные ссылки. Цель - увеличить количество кликов по ссылкам. Готов хорошо оплатить, если будет результат (его ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Не открывается сайт на платформе Android

    При открытии сайта перекидывает на сторонний ресурс где необходимо скачать флэш плеер Здесь скорее всего проблема с моим сайтом не с платформой андроид потому как на всех устройствах android происходит данная проблема Необходимо ...

    Android
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Блог создёт нагрузку на сервер

    Снять нагрузку и устранить причину. В августе было подобное, исправили и до сих пор было всё в норме. Сегодня снова резко подскачила нагрузка. Блог заблокирован. Разблокируют, как только возьмусь за исправление. Посещаемость маленькая от 100 ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно проверить сайт.

    $50

    нужно проверить сайт на наличие ошибок при верстке. проверить кроссбраузерность, чистый код, перенос всей информации со старого сайта по разделам на новый сайт. скорость загрузки, отображение корректное во всех браузерах, читабельность шрифта, при наличие ошибок ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Удаление с сайта вредоносных файлов.

    От Хостинг Украина( www.ukraine.com.ua ). Я получили письмо как владелец хостинг-аккаунта sal....... kiev.ua Содержаниеписьма : В результате проверки аккаунта антивирусом были обнаружены файлы, которые являются вредоносными или заражены. (и перечень ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача: Разработать тех. задание с тестированием.

    Необходимо разработать техническое задание для второго варианта карточки товара под керамическую плитку с последующим тестированием. Желаемый результат: http://www.bestceramic.ru/section/albero- Сайт внедрения: http://all4bath.ru/

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад