Веб аналитик(Google Analitics) для оценки РК

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок190 просмотров

Оценить каналы рекламной компании которые приносят доход от продаж.

Анализ рекламных компаний раз в неделю предоставлять отчет. Оплата за отчет.

Жду от вас цену за отчет раз в неделю.

11 лет назад
ErinRV
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Junior QA/Tester + PHP/MySQL

    Ищем человека для автоматизированного тестирования с использованием Selenium. Большим плюс будет знание PHP/MySQL или желание его изучать. Навыки: Хорошие навыки в коммуникации с командой разработчиков Понимание жизненного цикла ПО ...

    MySQLPHPSelenium
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Блог создёт нагрузку на сервер

    Снять нагрузку и устранить причину. В августе было подобное, исправили и до сих пор было всё в норме. Сегодня снова резко подскачила нагрузка. Блог заблокирован. Разблокируют, как только возьмусь за исправление. Посещаемость маленькая от 100 ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно проверить сайт.

    $50

    нужно проверить сайт на наличие ошибок при верстке. проверить кроссбраузерность, чистый код, перенос всей информации со старого сайта по разделам на новый сайт. скорость загрузки, отображение корректное во всех браузерах, читабельность шрифта, при наличие ошибок ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Удаление с сайта вредоносных файлов.

    От Хостинг Украина( www.ukraine.com.ua ). Я получили письмо как владелец хостинг-аккаунта sal....... kiev.ua Содержаниеписьма : В результате проверки аккаунта антивирусом были обнаружены файлы, которые являются вредоносными или заражены. (и перечень ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача: Разработать тех. задание с тестированием.

    Необходимо разработать техническое задание для второго варианта карточки товара под керамическую плитку с последующим тестированием. Желаемый результат: http://www.bestceramic.ru/section/albero- Сайт внедрения: http://all4bath.ru/

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Директ - не работает реклама.Аудит.

    Есть рекламная компания: только Яндекс Директ -нужно сделать анализ, компанию можем выгрузить, показать, передать. - вы делаете оценку, редактируете на ваше усмотрение. -после редакции - компанию опять запускаем в работу! ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад