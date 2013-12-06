Не открывается сайт на платформе Android

При открытии сайта перекидывает на сторонний ресурс где необходимо скачать флэш плеер

Здесь скорее всего проблема с моим сайтом не с платформой андроид потому как на всех устройствах android происходит данная проблема

Необходимо выявить в моем блоге ошибки кроссбраузерности и работоспособности на android гаджетах

Адрес сайта предоставлю пишите в icq или скайп