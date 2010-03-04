Понять критерии подъёма рейтинга аккаунтов хотмейл

Нужен человек который проведёт работу по выяснению:

По каким критериям хотмейл поднимает рейтинг аккаунтам...

Работа заключается в следующим даётся пачка аккаунтов

и надо тестить их по отправке сообщений в ручную или автоматом не важно.

Возможно несколько дней.

Нужно в итоге чтобы с одного аккаунта уходило около 300 сообщений в сутки и аккаунт не банили.

По умолчанию даёт отправить с нового аккаунта только 30 сообщений в сутки

В итоге нужно сделать вывод:

Что влияет на повышение рейтинга в системе?

Куда нужно нажимать по каким ссылкам переходить возможно какие то лимиты существуют на отправку часовые и тп чтобы повысить рейтинг и получить лимит на отправку 300 сообщений в сутки?

Оформить это всё в отчёт и предоставить те аккаунты с которых ушло заданное количество сообщений.