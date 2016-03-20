Проверить историю и состояние домена.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки142 просмотра

Здравствуйте, необходимо проверить историю домена, не находится ли этот домен под фильтрами, вообщем подготовить по домену развёрнутый отчёт, что бы понимать стоит ли его использовать в проекте, не возникнет ли проблем при продвижении и т. д. Озвучивайте стоимость работы.

9 лет назад
Pelex
48 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров