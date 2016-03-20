Проверить историю и состояние домена.

Здравствуйте, необходимо проверить историю домена, не находится ли этот домен под фильтрами, вообщем подготовить по домену развёрнутый отчёт, что бы понимать стоит ли его использовать в проекте, не возникнет ли проблем при продвижении и т. д. Озвучивайте стоимость работы.