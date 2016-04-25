Тестирование сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен17 заявок371 просмотр

Нужно протестировать сайт. Сайт готов на 90%, поэтому это финальное тестирование перед запуском. Смотреть баги, верстку, юзабилити. В итоге выдать список с пунктами замечаний.

9 лет назад
mihbichkovv
Михаил 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

KMIR
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Быстро, качественно, всегда на связи-приятно работать. Рекомендую.
Михаил четко сформулировал задание, выполнил оплату, был на связи, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

KMIR
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад