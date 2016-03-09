Аудит сайта на конвертируемость и коректировка

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки137 просмотров

Аудит сайта http://yaotya.com/

1. Анализ данных вебвизора (причина глубины просмотра менее 3 стр. и брошенных корзин)

2. Проверка на ошибки в работе сайта

3. Разработка рекомендаций для повышения продаж

Возможно дальнейшее сотрудничество

9 лет назад
BelkaAnastasiya
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров