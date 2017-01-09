Проверить уязвимости

Есть сайт написанный на вордпресе и сайт на модиксе, необходимо их проверить на возможность взлома, закрыть дырки. Также проверить сервер (цент ОС) и если есть дырки - закрыть.

Испольнители без отзывов на сервисе рассмотрены не будут. Агентствам не писать.