Проверка сайта на клиентоориентированность

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки118 просмотров

Необходимо проверить новый проект на клиентоориентированность (аудит юзабилити).

По критериям:

- Общее впечатление от сайта по сравнению с конкурентами

- удобство меню

- заголовки

- тексты

- оформление страниц, текстов, элементов

- юзабилити функционала

Тематика сайта: Сайт знакомств

Источник: прототип сайта на wix (адрес укажу после обсуждения условий)

От Вас требуется до начала работ:

- предоставить пример отчета по аудиту сайта (любой тематики, из архива, давность не более года)

- иметь опыт работы с данной тематикой "Сайты знакомств" (часто пользуетесь как пользователь, участвовали в запуске проектов подобной тематики)

- и, естественно, иметь опыт проведения аудита сайтов.

Wix
8 лет назад
AlexeyKHV
Алексей 
57 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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