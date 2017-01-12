Нужно разобраться в бизнес логике сайта и помочь с тестированием, работы много , зп почасовая Так же знания javascript желательны для написания несложных автотестов ( обучим)
Проверка сайта на клиентоориентированность
Необходимо проверить новый проект на клиентоориентированность (аудит юзабилити).
По критериям:
- Общее впечатление от сайта по сравнению с конкурентами
- удобство меню
- заголовки
- тексты
- оформление страниц, текстов, элементов
- юзабилити функционала
Тематика сайта: Сайт знакомств
Источник: прототип сайта на wix (адрес укажу после обсуждения условий)
От Вас требуется до начала работ:
- предоставить пример отчета по аудиту сайта (любой тематики, из архива, давность не более года)
- иметь опыт работы с данной тематикой "Сайты знакомств" (часто пользуетесь как пользователь, участвовали в запуске проектов подобной тематики)
- и, естественно, иметь опыт проведения аудита сайтов.
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