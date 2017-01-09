Нужно разобраться в бизнес логике сайта и помочь с тестированием, работы много , зп почасовая Так же знания javascript желательны для написания несложных автотестов ( обучим)
Восстановить работу сайта на CMS ЮПИ
Есть неработающий сайт.
Админка работает.
Главная работает.
Не работает все остальное.
Нужен человек который очень хорошо разбирается в Юпи. Что бы настроить корректную работу.
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