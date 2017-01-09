Восстановить работу сайта на CMS ЮПИ

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка152 просмотра

Есть неработающий сайт. 

Админка работает. 

Главная работает. 

Не работает все остальное. 

Нужен человек который очень хорошо разбирается в Юпи. Что бы настроить корректную работу.

8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров