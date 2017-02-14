Тестирование функционала и верстки сайта

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Завершен14 заявок252 просмотра

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Тестирование функционала и верстки сайта http://fitcurvesorg.s43.yourdomain.com.ua 

Список основных задач:

- Проверить выполнение требований согласно ТЗ

- Проверить верстку на соответствие дизайну

- Проверить надежность верстки (при различном наполнении контентом)

- Кроссбраузерность, адаптивность. Протестировать в разных браузерах, на разных разрешениях экранов

- Локализация. Протестировать разные языковые версии

- Протестировать мобильную версию

По результатам тестирования оформить баг репорты в любом удобном виде

!!!Указывайте в заявке цену, сроки

8 лет назад
ideni
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

AlexanderSW
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$30
1 день
Качество работ на должном уровне. Проект здан, все довольны.
Четко поставлена задача. Оплата в срок. Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

AlexanderSW
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад