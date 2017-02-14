Нужно разобраться в бизнес логике сайта и помочь с тестированием, работы много , зп почасовая Так же знания javascript желательны для написания несложных автотестов ( обучим)
Тестирование функционала и верстки сайта
!!!Указывайте в заявке цену, сроки
Тестирование функционала и верстки сайта http://fitcurvesorg.s43.yourdomain.com.ua
Список основных задач:
- Проверить выполнение требований согласно ТЗ
- Проверить верстку на соответствие дизайну
- Проверить надежность верстки (при различном наполнении контентом)
- Кроссбраузерность, адаптивность. Протестировать в разных браузерах, на разных разрешениях экранов
- Локализация. Протестировать разные языковые версии
- Протестировать мобильную версию
По результатам тестирования оформить баг репорты в любом удобном виде
!!!Указывайте в заявке цену, сроки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов47 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на MODX http://sila-prirody.ru - после переезда на другой сервер появились ошибки, люди звонят и просят принять заказ по телефону. нужно "выловить" ошибки. в идеале - их исправить, но для начала их нужно идентифицировать. ...Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт на опенкарте стал периодически перегружать сервер выше нормы. Есть список самых запрашиваемых урлов и самые активные ай-пи. Задача - выявить глючный скрипт(ты) и описать примерные способы решения задачи. Хостинг предложил искать проблему командой "time" ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Интересует провести аудит безопасности сайта, наличие уязвимостей, админка modx + самописная система только фрилансеры с опытом и отзывамиТестирование сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $16
Необходимо провести проверку функцинальности работы системы (на кликабельность, на работоспособность меню и опций системы) и подготовить письменный отчетЗакрыт8 лет назад
Протестировать веб-сайт (каталог подарков) на наличие багов верстки. На платформе: Windows 10 (Сhrome, FF, Opera, IE). В качестве результатов работы хочу получить подробный отчет по найденным багам и несоответствиям. Детали при переписке.Завершен8 лет назад
- $5
Простейшие скрипты магазина, написанные за 2-3 дня (линк скину в личку) нужно - позагружать товар (10+ наименований) с агалогичного магазина (линк тоже скину в личку) - потестить все функции юзерского интерфейса ...Завершен8 лет назад
Проверить надежность сриптов на SQL-injecion извне, незаконных транзакций, незаконного изменения персональныхданных можно ли сожрать весь баланс смс? проверяем именно данные скрипты, а не весь сервер ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Протестить шаблон сайта. http://wp1.themexlab.com/wp/gardencare/ На скрытые ссылки и т.д Дать заключение о целесообразности использования данного шаблона.Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
протестить сайт http://belproekt.com/Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад