Срочно восстановить работоспособность сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен6 заявок292 просмотра

Нужно сегодня восстановить работоспособность сайта.

После провести проверку данного движка на уязвимости (за отдельную плату).

За восстановление работоспособности сайта не более 50$. Цена за проверку на уязвимости обсуждается отдельно.

Свои предложения присылайте в приват.

Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги по факту выполнения задания без каких-либо задержек.

16 лет назад
laura_lee
Лаура 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Dracula77
Алексей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо Людмила за Ваш отзыв, приятно иметь дело с порядочными партнерами.

Заявки фрилансеров

Dracula77
Алексей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад