Только для жителей украины с моб телефоном Нужно оттестировать сервис
Срочно восстановить работоспособность сайта
Нужно сегодня восстановить работоспособность сайта.
После провести проверку данного движка на уязвимости (за отдельную плату).
За восстановление работоспособности сайта не более 50$. Цена за проверку на уязвимости обсуждается отдельно.
Свои предложения присылайте в приват.
Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги по факту выполнения задания без каких-либо задержек.
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