Проверить сайт на ошибки в Html

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен14 заявок249 просмотров

Необходимо проверить весь сайт с помощью этого сервиса validator.w3.org и исправить все ошибки в html, поставить правильно теги и пр.

Сам сайт http://binhot.ru

Ваши цены и сроки.

Отписываться ТОЛЬКО в теме..ЛС читать не буду.

HTML
16 лет назад
styleismylife
Сай Руслан 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

flyvin
Ирина 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$15
1 день
Заказывал Ирине исправление ошибок верстки сайта....Ирина сделала всё на 5++..оперативно,качественно и профессионально...очень благодарен за выполненную работу...Спасибо Вам большое!

Заявки фрилансеров

flyvin
Ирина 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов
16 лет назад