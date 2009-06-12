Проверить сайт на ошибки в Html

Необходимо проверить весь сайт с помощью этого сервиса validator.w3.org и исправить все ошибки в html, поставить правильно теги и пр.

Сам сайт http://binhot.ru

Ваши цены и сроки.

Отписываться ТОЛЬКО в теме..ЛС читать не буду.