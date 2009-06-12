Добрый день! Нужна помощь в нахождение вирусов на сайте. Прошу отписаться кто имел дело, dle, и кто может оказать реальную помощь Вот скрин от пользователя
Проверить сайт на ошибки в Html
Необходимо проверить весь сайт с помощью этого сервиса validator.w3.org и исправить все ошибки в html, поставить правильно теги и пр.
Сам сайт http://binhot.ru
Ваши цены и сроки.
Отписываться ТОЛЬКО в теме..ЛС читать не буду.
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