Не являясь продвинутым программистом и не владея навыками web-программирования, установил и по минимому подработал дизайн следующего сайта-форума www.kruase.kiev.ua . Спустя год спокойной работы начали донимать спам-боты. Активация учетной записи через эмейл уже не помогает. ...
Нужна помощь в нахождение вирусов
Добрый день!
Нужна помощь в нахождение вирусов на сайте.
Прошу отписаться кто имел дело, dle, и кто может оказать реальную помощь
Вот скрин от пользователя
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