Нужна помощь в нахождение вирусов

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Завершен3 заявки193 просмотра

Добрый день!

Нужна помощь в нахождение вирусов на сайте.

Прошу отписаться кто имел дело, dle, и кто может оказать реальную помощь

Вот скрин от пользователя

DLE
16 лет назад
DjCroc
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу! Приятный в общение, знает свое дело! Готов дальше идти на сотрудничество!
Постоянно на связи, своевременная оплата. Будем сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад