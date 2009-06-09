Проверка сайта на уязвимость

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок246 просмотров

Доброго времени суток!Мне нужна помощь!Нужно проверить Хайп на дыры и исправить их,пишите сколько это будет стоить,если цена будет приемлимая,то я с вами договорюсь о дальнейших действиях!

16 лет назад
screen1
Попов 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Itareo
30 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$40
5 дней
Этот человек помог мне сделать одну очень важную вещь-проверить сайт на уязвимость! Этот человек очень честный,проверив мой сайт,причем очень оперативно,он взял меньше денег,чем мы договаривались!Сначала у меня не возникло доверия,но позже я для себя понял,что буду обращаться по всем вопросам только к нему! Очень общительный и опытный человек! Советую всем пользоваться услугами Славы!
Заказчик кратко и понятно сформулировал цель, при работе активно сотрудничал, по возможности даже помогал. Было приятно с ним работать, если и дальше будут заказы - возьмусь с удовольствием!

Заявки фрилансеров

Itareo
30 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад