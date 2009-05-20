Тестирование социальной сети

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт11 заявок208 просмотров

Тестирование социальной сети

Проверка работоспособности функций.

16 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

dudev
30 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

dudev
30 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад