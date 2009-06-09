Форум phpBB 3. Защита от спам-ботов!

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок205 просмотров

Не являясь продвинутым программистом и не владея навыками web-программирования, установил и по минимому подработал дизайн следующего сайта-форума www.kruase.kiev.ua . Спустя год спокойной работы начали донимать спам-боты. Активация учетной записи через эмейл уже не помогает. На данный момент, учетная запись активируется админом (мной). При этой ситуации на ящик ежедневно приходить куча писем.

Я так понимаю поражен движок форума. Вообщем, не зная толком в чем дело и как от сего избавиться, предлагаю Вам решить эту проблему за адекватную данной проблеме стоимость. ))

Жду предложений!

16 лет назад
Kruase
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

L-7
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Качественно и оперативно (за 30 минут) установил мод защиты от регистрации спам-ботов "Контрольный вопрос" на phpBB. Будем сотрудничать дальше!
Прекрасно сработались. Надеюсь на дальнейшее соотрудничество.

Заявки фрилансеров

L-7
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад