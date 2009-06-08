Загуглить софт, скачать и скопировать скрины

По три бакса за каждый скачанный хороший софт для автобизнеса- "Аренда Авто"

Уловия

-не копировали скрины на любом софте то один раз минус три бакса

-не более 10-ти софтин

Что сделать

- загуглить компании которые продают софт для бизнесов - "аренда авто"

- если видно, что сайт живой и софт не полное Г то скачать запустить

- снять скрины

- скопировать в эксель скрины

- в экселе сделать:

отметить - страну, ЮРЛ, ссылку на страницу скринов в экселе, ответ да \нет -закачалось ли демо, ответ да\нет работает ли демо, оставить личный комент , посмотреть на ГоуДэди возраст домена.

пример в файле - атач

http://www.easyrentpro.com/car_rental_software_home.html