Необходимо выполнить тестирование сайта на usability и соответствие выполненного техническому заданию. Результат нужно предоставить в виде текстового файла с описанием отмеченных недостатков Сайт находиться на временном хосте http://77.47.184.159/Test.Frontend/ Проверка сайта на ...
Удалить вирус с форума
Нужно найти и удалить вирус с форума. Интересуют сроки, цена.
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