Удалить вирус с форума

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен11 заявок228 просмотров

Нужно найти и удалить вирус с форума. Интересуют сроки, цена.

Оставляйте контакты, предложения скрыты.

16 лет назад
L-7
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Очень помог по искореннению вируса с форума IPB! Огромное спасибо!
Поработали на славу. Оплата получена. ТЗ разьяснено без вопросов. Можно работать.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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