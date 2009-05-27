Загрузить и протестировать несколько скриптов

Доброе время суток!

Есть у меня несколько скриптов их нужно загрузить на мой сервис и протестировать(кто не умеет тестировать просто загрузить), скрипты вышлю исполнителю

Контакты

icq: 558-798-426

e-mail [email protected]

С уважением,

Даниил Бурчак