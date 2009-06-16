Детальный анализ csm joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен6 заявок195 просмотров

Требуется проанализировать сайт и составить отчет.

Образец:

#главная страница:

шапка - находится в папке pullic_html/сайт/папка. Из админки не редактируется.

меню - текст пишется из админки, размер и стиль менять в css-файле.

CSSJoomla
16 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Kirill_91
''Mascomp'' 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$1
1 день
Уже не раз работали вместе! И будем сотрудничать дальше! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kirill_91
''Mascomp'' 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад

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