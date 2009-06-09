Нужно восстановить сайт

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Закрыт14 заявок323 просмотра

Здравствуйте, перестал работать сайт, возможно взломали и всунили что-то, нужно пройтись по логам и узнать причину и восстановить работоспособность сайта!!!!

Бюджет не большой 5 у.е.

Сайт на движке Danneo CMS при загрузки просто белый лист, БД, и файлы все на месте!

16 лет назад
Roma25
Нонейм 
125 лет
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Был
16 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

vladque
Данил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$5
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Заявки фрилансеров

vladque
Данил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад