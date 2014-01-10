Тестер для сайтов и интернет магазинов

Требуется человек с ярко выраженным желанием научиться тестировать простые и сложные IT проекты.

Возраст от 21 до 35 лет.

Условия работы:

- постоянная работа.

- оплата за проект

- относительно свободный график. Для нас важен результат и чтобы вы были постоянно на связи, а не присутствие с 10 до 18 в каком-то месте.

Требования:

- какой-нибудь опыт работы в IT и в принципе наличие интереса в этой сфере.

– адекватность, ответственность.

– высокий уровень грамотности.

- желателен высокий уровень владения английским языком.

– внимание к деталям