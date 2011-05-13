Требуются тестировщики, либо компании, которые оказывают подобные услуги. От вас: - где работали ранее; - вкратце методика работы; - пример отчета; - часовая ставка; - средняя стоимость тестирования.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен тестер и сотрудник тех.поддержки в одном лице.
Ищем тестера и сотрудника техподдержки в одном лице в быстрорастущий интересный интернет проект. Вы предпочитаете постоянную и ответственную работу множеству более мелких проектов. Вы любите разбираться в новых технологиях и настроены за 2 месяца стать гуру в функциональности нашего проекта. Работа на дому. Ваше место жительства не важно.
Размер оплаты – по результатам собеседования до 30 000 руб/мес при 40 часовой рабочей неделе.
Обязанности по тестированию.
Тестирование новых фич и исправленных багов по тесттреку на отдельно выделенном для тестирования сервере.
Написание тесткейсов и тестирование по ним перед выдачей новой версии проекта в продакшн.
Участие в управлении проектом.
Обязанности по тех.поддержке.
1-2 раза в день просматривать новые тикеты в техподдержку и отвечать на них.
В заданное время (не более 4 часов в день и не каждый день) отвечать на звонки и сообщения пользователей по Скайпу.
Заведение тикетов по обращениям клиентов. Приоретизация этих тикетов совместно с менеджером проекта.
Требования
Обязателен опыт работы тестером либо сотрудником техподдержки.
Обязателен опыт работы с системами bugtrack либо trouble ticketing.
Инициативность, умение быстро разбираться с новыми продуктами.
Плюсом явяляется опыт руководящей работы, особенно в роли QA Lead.
Большим плюсом является хорошее владение английским и/или немецким языком.
Соискателей просим присылать резюме на [email protected].
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