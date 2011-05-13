Тестер и сотрудник тех. поддержки в одном лице

$1000
Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки272 просмотра
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Нужен тестер и сотрудник тех.поддержки в одном лице.

Ищем тестера и сотрудника техподдержки в одном лице в быстрорастущий интересный интернет проект. Вы предпочитаете постоянную и ответственную работу множеству более мелких проектов. Вы любите разбираться в новых технологиях и настроены за 2 месяца стать гуру в функциональности нашего проекта. Работа на дому. Ваше место жительства не важно.

Размер оплаты – по результатам собеседования до 30 000 руб/мес при 40 часовой рабочей неделе.

Обязанности по тестированию.

Тестирование новых фич и исправленных багов по тесттреку на отдельно выделенном для тестирования сервере.

Написание тесткейсов и тестирование по ним перед выдачей новой версии проекта в продакшн.

Участие в управлении проектом.

Обязанности по тех.поддержке.

1-2 раза в день просматривать новые тикеты в техподдержку и отвечать на них.

В заданное время (не более 4 часов в день и не каждый день) отвечать на звонки и сообщения пользователей по Скайпу.

Заведение тикетов по обращениям клиентов. Приоретизация этих тикетов совместно с менеджером проекта.

Требования

Обязателен опыт работы тестером либо сотрудником техподдержки.

Обязателен опыт работы с системами bugtrack либо trouble ticketing.

Инициативность, умение быстро разбираться с новыми продуктами.

Плюсом явяляется опыт руководящей работы, особенно в роли QA Lead.

Большим плюсом является хорошее владение английским и/или немецким языком.

Соискателей просим присылать резюме на [email protected].

13 лет назад
wdevsv
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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