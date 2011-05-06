Требуются тестировщики с опытом

Требуется тестировщик программного обеспечения на полный рабочий день, 5 дней в неделю. Работы много. Необходима предельная внимательность, тщательная проработка мелочей, умение искать баги там, где их и быть (вроде бы) не должно. Главная должностная обязанность ...
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Требуются тестировщики, либо компании, которые оказывают подобные услуги. От вас - вкратце методика работы, пример отчета, часовая ставка, средняя стоимость тестирования интернет-магазина наподобие http://sad-uchastok.ru/ и портала уровня paparazzi.ru
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