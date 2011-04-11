Web-тестер на фултайм удаленно

Требуется тестировщик программного обеспечения на полный рабочий день, 5 дней в неделю. Работы много. Необходима предельная внимательность, тщательная проработка мелочей, умение искать баги там, где их и быть (вроде бы) не должно. Главная должностная обязанность - не пропускать баги. Если вы не умеете или ленитесь искать ошибки, пропадаете без предупреждения, вас не докричаться на работе - мы с вами прощаемся.

Ваши знания - отличное знание интернет-протоколов - HTTP, почтовых (SMTP, POP), так как придется тестировать сайты. Умение пользоваться тулзами нагрузочного тестирования, писать скрипты автоматизации (хотя это нужно будет редко). Главное - наметанный глаз, умение находить ошибки верстки, читать HTML-код и разбираться в нем, искать причину ошибки, а не только указывать на нее, обобщать, иметь хорошую память и развитую интуицию. Также придется тестировать скрипты под Unix - нужно знать баш-команды, также разбираться в СУБД MySQL хотя бы на уровне простейших команд, уметь группировать и читать логи.

Ставка - 1000 долларов, возможны премии и поощрения.