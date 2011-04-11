Web-тестер на фултайм удаленно

$1000
Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки510 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется тестировщик программного обеспечения на полный рабочий день, 5 дней в неделю. Работы много. Необходима предельная внимательность, тщательная проработка мелочей, умение искать баги там, где их и быть (вроде бы) не должно. Главная должностная обязанность - не пропускать баги. Если вы не умеете или ленитесь искать ошибки, пропадаете без предупреждения, вас не докричаться на работе - мы с вами прощаемся.

Ваши знания - отличное знание интернет-протоколов - HTTP, почтовых (SMTP, POP), так как придется тестировать сайты. Умение пользоваться тулзами нагрузочного тестирования, писать скрипты автоматизации (хотя это нужно будет редко). Главное - наметанный глаз, умение находить ошибки верстки, читать HTML-код и разбираться в нем, искать причину ошибки, а не только указывать на нее, обобщать, иметь хорошую память и развитую интуицию. Также придется тестировать скрипты под Unix - нужно знать баш-команды, также разбираться в СУБД MySQL хотя бы на уровне простейших команд, уметь группировать и читать логи.

Ставка - 1000 долларов, возможны премии и поощрения.

13 лет назад
AlexMat
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • QA – Тестер

    $250

    Нужен тестер который будет выявлять баги в разрабатываемом веб сайте. тестировать в разных браузерах, и.т.д Работа постоянная. желательно человек из Спб

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по уязвимостям в ПО

    Требуется специалист по уязвимостям в ПО. Место работы – удаленная работа, форма работы – полностью сдельная, занятость - посильная, не менее 4-ех часов в день, оплата - высокая (оговаривается поставленной задачей). Требования: 1) Понимание принципа работы уязвимостей в ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестировщик мобильных сайтов

    На постоянную удалённую работу требуется тестировщик. Условия: 5 дневная рабочая неделя, с 10-00 до 19-00 по Москве 20-25 000 в месяц Тестовое задание прикреплено к проекту. Присылайте готовые задания на [email protected]

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленый тестировщик сайтов

    $1000

    Ищю тестировщика сайтов, для поиска багов на сайте и проверке заданий выполненых програмистами. Кто мне нужен: 1. с опытом работы тестировщиком, а еще лучше менеджера по проектам(вебразработка) 2. со знанием основ css, html, php минимум 3. адекватный, активный, легко ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестировщик веб проектов

    Нужен человек готовый взять на себя обязанность по тестированию проектов на юзабилити, техническую состоятельность и соответствие техническому заданию. Просьба сразу озвучивать стоимость работ, портфолио и возможные предложения по сотрудничеству.

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестировщик ПО требуется (Украина, девушка)

    Обязательные требования: - Пол: женский - Возраст: до 30 лет. - Знание веб-технологий, опыт работы ТЕСТЕРОМ в сфере веб-технологий (тестирование веб-сайтов, веб интерфейсов различного рода систем). - Работа ВНЕ офиса, удаленное тестирование. - Полный рабочий день с 9:00 до 18:00. Преимущество ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестер

    Зачастую не хватает времени и чувства терпения тестировать то что приготовил фрилансер по заданию. Сдают очень сырые вещи и на лицо отличающиеся от того что показывал в задаче. Нужно "бить их лопатой" и заставлять доделывать ...

    Тестирование сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестер

    $400

    Требуется тестер для постоянно развивающегося вэб сайта. Занятость порядка 20 часов в неделю. Оплата - 5$ в час. Работа удаленная. Icq: 406-832-809

    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тестировщик QA в Минске

    Ищем тестировщика с опытом работы с веб-приложениями и/или сайтами. Работа удаленная, но время от времени нужно будет встречаться. Поэтому нужен специалист из Минска. На испытательный срок - это полставки с ЗП в 400 долларов, после ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад