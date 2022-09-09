Тестировщик сайтов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт36 заявок2053 просмотра

Тестировать сайты. Опыт не обязателен Ищем людей для тестировки сайтов. Как на полную ставку, так и на пол ставки. Работа не сложная, всему обучаем. Работа происходит удаленно, график гибкий, работаете из любого места. Кто заинтерисован пишите нам в телеграм @lidamarket1

3 года назад
lidamarket1
31 год
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Све
 
74 года
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Екатерина
 
28 лет
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Максим
 
19 лет
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Айгерим
 
36 лет
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Юлія
 
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Кирилл
 
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3 года назад
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Данила
 
24 года
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3 года назад
3 года назад
Роман
 
30 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
27 лет
3 года в сервисе
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Вячеслав
 
38 лет
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Анна
 
35 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Александр
 
25 лет
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Кирилл
 
24 года
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3 года назад
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Григорян
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Станіслав
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
34 года
3 года в сервисе
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Владимир
 
35 лет
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Был
2 года назад
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Алёна
 
23 года
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Марія
 
23 года
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2 года назад
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Алексей
 
24 года
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Дмитрий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
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Ігор
 
30 лет
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Был
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Луиза
 
35 лет
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29 отзывов
3 года назад
Денис
 
31 год
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Был
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Досжан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Карина
 
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Антон
 
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Дмитрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
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Дмитрий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
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Мілана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
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Виталий
 
32 года
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год назад
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Евгений
 
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