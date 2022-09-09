Требуется устранение ошибок и улучшение отображения сайта на платформе Битрикс. Необходимо провести тестирование и внести изменения для корректного функционирования.
Тестировщик сайтов
Тестировать сайты. Опыт не обязателен Ищем людей для тестировки сайтов. Как на полную ставку, так и на пол ставки. Работа не сложная, всему обучаем. Работа происходит удаленно, график гибкий, работаете из любого места. Кто заинтерисован пишите нам в телеграм @lidamarket1
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