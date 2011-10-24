Вылечить сайт от вирусов.

Всем добрый день.

Вот пациент http://rc-mania.ru/ сайт заражен, задача вылечить сайт и восстановить кроссбраузерность. Интересуют предложения от людей которые знают что делать, а не хотят попробывать, вдруг получится. Если вы уверены в себе жду ваши предложения оп цене и сроку.