Тест сайта на безопасность

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки189 просмотров

Приветствую,

Необходимо провести тестирование сайта (сервиса) на безопасность, а именно на:

- sql injection

- xss

- File Including

Проверка внешняя - без исходников. Отчет от какой-то из специализированных программ - не приветствуется, хочу чтобы Вы ручками тоже посмотрели.

На почту 5528094(собака)mail.ru присылайте сроки и стоимость.

icq: 4о2-пять65-316

SQL
13 лет назад
GreenMouse
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров