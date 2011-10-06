Здравствуйте, необходимо найти и удалить вирус из контента сайта. Был взломан сайт, после восстановления сайта из резервной копии, некоторые страницы сайта сильно тормозят при открытии. Судя по всему, вирус остался или ...
Тест сайта на безопасность
Приветствую,
Необходимо провести тестирование сайта (сервиса) на безопасность, а именно на:
- sql injection
- xss
- File Including
Проверка внешняя - без исходников. Отчет от какой-то из специализированных программ - не приветствуется, хочу чтобы Вы ручками тоже посмотрели.
На почту 5528094(собака)mail.ru присылайте сроки и стоимость.
icq: 4о2-пять65-316
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