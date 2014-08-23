Предлагаю Вашему вниманию вакансию дистанционного оператора в call центр. Основные обязанности: 1. Работа по предоставляемой базе потенциальных клиентов (юридические лица). 2. Приглашение клиентов на встречи и живые мероприятия с представителем ...
Менеджер по работе Вконтакте
Несложная и хорошо оплачиваемая работа в интернете на сдельной основе – ведение деловой переписки с заинтересованными потенциальными клиентами по готовому шаблону (скриптам).
Ничего общего с сетевым маркетингом, а так же с завуалированными схемами, требующими вложений. Вам понадобится только ноутбук и шустрый интернет.
Основатели компании InterPromo – успешные ученики известного на всю страну проекта «Бизнес-Молодость».
Требования:
активная жизненная позиция и позитивное творческое мышление;
готовность быстро учиться и работать на лучший результат;
Вы – уверенный пользователь соцсети ВКонтакте;
жгучее желание зарабатывать и делать карьеру (любителей просиживать часы просьба не тревожиться)
Ваша часть работы – выявлять по чёткой и уже работающей системе скриптов активный интерес у начинающих предпринимателей к бизнесу по франшизе: interpromofranshiza.biz/ в продвинутой сфере медийного рекламного оборудования и передавать контакты нам, а уже переговоры и продажи осуществляет отдел франчайзинга.
От каждого в итоге проданного пакета франшиз Вы зарабатываете 10 000 р., 13 000 р. или 20 000 р.
При средней занятости можно делать 2-3 продажи в месяц, не напрягаясь.
Предоставляется передовое обучение в отрасли и поддержка, дружная команда. Действует партнёрская программа, бонусы, конкурсы и премии.
Куда обращаться?
Направляете заявку или резюме в свободной форме сюда: vk.com/i_luneva
Напишите о себе, какие цели ставите на сотрудничество, сколько хотите зарабатывать и сколько времени готовы уделять, если всё устроит и Вас и нас.
С Вами связываются и после краткого собеседования вводят в курс дела, предоставляют материалы и поддержку.
Количество мест ограничено, торопитесь!
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