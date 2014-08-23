Менеджер по работе Вконтакте

Несложная и хорошо оплачиваемая работа в интернете на сдельной основе – ведение деловой переписки с заинтересованными потенциальными клиентами по готовому шаблону (скриптам).

Ничего общего с сетевым маркетингом, а так же с завуалированными схемами, требующими вложений. Вам понадобится только ноутбук и шустрый интернет.

Основатели компании InterPromo – успешные ученики известного на всю страну проекта «Бизнес-Молодость».

Требования:

активная жизненная позиция и позитивное творческое мышление;

готовность быстро учиться и работать на лучший результат;

Вы – уверенный пользователь соцсети ВКонтакте;

жгучее желание зарабатывать и делать карьеру (любителей просиживать часы просьба не тревожиться)

Ваша часть работы – выявлять по чёткой и уже работающей системе скриптов активный интерес у начинающих предпринимателей к бизнесу по франшизе: interpromofranshiza.biz/ в продвинутой сфере медийного рекламного оборудования и передавать контакты нам, а уже переговоры и продажи осуществляет отдел франчайзинга.

От каждого в итоге проданного пакета франшиз Вы зарабатываете 10 000 р., 13 000 р. или 20 000 р.

При средней занятости можно делать 2-3 продажи в месяц, не напрягаясь.

Предоставляется передовое обучение в отрасли и поддержка, дружная команда. Действует партнёрская программа, бонусы, конкурсы и премии.

Куда обращаться?

Направляете заявку или резюме в свободной форме сюда: vk.com/i_luneva

Напишите о себе, какие цели ставите на сотрудничество, сколько хотите зарабатывать и сколько времени готовы уделять, если всё устроит и Вас и нас.

С Вами связываются и после краткого собеседования вводят в курс дела, предоставляют материалы и поддержку.

Количество мест ограничено, торопитесь!