Найти рабочие контакты фирмы.

Нужно поднять проект в ТОП-24, т.е. на первую страницу в категории https://kwork.ru/categories/seo Срок 30 дней. Для поднятия в ТОП нужно каждый день реагировать на проекты, выполнять в течение 1-2 дней максимум, вежливо общаться с клиентом, и ...