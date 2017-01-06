Продвинуть интеренет-проект на кворк

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт4 заявки158 просмотров

Нужно поднять проект в ТОП-24, т.е. на первую страницу в категории https://kwork.ru/categories/seo  Срок 30 дней. Для поднятия в ТОП нужно каждый день реагировать на проекты, выполнять в течение 1-2 дней максимум, вежливо общаться с клиентом, и просить оставить положительный отзыв. Исполнителю будет дан доступ к админке управления для размещения статей и доступы к аккаунту на кворк.

8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров