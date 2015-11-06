Настроить MailChimp

Задача:

1. полностью настроить аккаунт в MailChimp, связать аккаунт с соц.сетями, сформировать несколько групп подписчиков для дальнейшей фильтрации, настроить серию рассылок (до 3-х писем - для примера), получить разрешения от подписчиков на добавление в список рассылки (тестовое письмо или какой-то другой способ есть, чтоб не попасть под спам-фильтр?).

2. установить форму подписки на сайте: www.strasticks.ua