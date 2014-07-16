Разработка ТЗ

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Завершен1 заявка313 просмотров

Требуется разработать ТЗ на клон сайта jooble.ru с небольшими изменениями:

- логика работы сайта

- фантазии на счет админки

- большое внимание hihgload и мультиязычности

- прототип интерфейса axure

11 лет назад
mchuk
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$1400
60 дней
Работать можно. Человек честный.
Все идеально, рекомендую.

Заявки фрилансеров

whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
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