Создать итоговый школьный проект для 11 класса

Добрый день!Необходимо проанализировать и написать ТЗ, или техническую документацию, на текущий интернет-магазин.Магазин дорабатывался, видоизменялся в течении последних 6 лет. Необходимо собрать все в одном месте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]ЗадачаНеобходимо создать итоговый школьный проект по информатике для 11 класса в кратчайшие сроки (1-4 дня), по моей теме, объем около 10 страниц.
Нужно будет найти информацию по теме, выбрать необходимую и сделать проект.
Основная часть работы должна быть выполнена в word, а презентация должна быть выполнена в powerpoint.
Работа должна быть выполнена в точности по всем критериям, которые я предоставлю.[/table]
- Похожие заказы
- Управление проектами3 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день.Общая информация - я зарегестрировал патент в России на изготовление нового вида снеков. Такого вида снеков не выпускает никто в мире. Изготавливаются из обычных макаронных изделий. Они просты в производстве, вкусные и могут стать ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно создать прототип лендинга для инфо курса (тематика - эротика) Нужно придумать все тексты для сайта(одностраничник) и расположение блоков, кнопок.Управление проектами2 заявкиЗакрыт2 года назад
Составить этапы проекта по техническому заданиюУправление проектами5 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день Нужно единоразово организовать работу по созданию нового сервиса. Это система подтверждения подлинности сертификатов. Целевая аудитория - учебные центры, организаторы курсов, мастер-классов, специализированные академии. Рынок - РФ. Сфера - Beauty. Задачи для руководителя проекта: - Управление проектом: ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $7
Добрый день! Нужно вникнуть в проект и создать тикеты для программистов[b] [/b] [b]Цена указана за ЧАС [/b] Важен опыт работы и постановка задач. Важно минимальное понимание технических моментов php html ajax для постановки задач программистамУправление проектами6 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, фрилансеры! Мне срочно необходимо найти человека, который займется [b]поиском проекта по графическому или веб дизайну[/b] Вам не нужно обладать какими-то дизайнерскими навыками, вы должны хорошо знать где искать, общаться с клиентами и выступать в качестве ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть пару задач по инстаграму и тестированию сайтов. Цена договорная.Управление проектами12 заявокЗакрыт2 года назад
Требования: -Иметь профиль в социальных сетях( Желательно, чтобы профиль был живой) -Искать блогеров по заданным критериям -Договариваться с ним о покупке наших услуг Преимущества : -Удаленный вид заработка -Отсутствие спланированного графика: Вы можете работать, ...Управление проектами6 заявокЗакрыт2 года назад