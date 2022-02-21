Создать итоговый школьный проект для 11 класса

[table]ЗадачаНеобходимо создать итоговый школьный проект по информатике для 11 класса в кратчайшие сроки (1-4 дня), по моей теме, объем около 10 страниц.

Нужно будет найти информацию по теме, выбрать необходимую и сделать проект.

Основная часть работы должна быть выполнена в word, а презентация должна быть выполнена в powerpoint.

Работа должна быть выполнена в точности по всем критериям, которые я предоставлю.[/table]