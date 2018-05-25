Требуется репетитор по машинному обучению в питоне, я математик, пишущий научную работу в сфере машинного обучения, которому потребовался питон (до этого писала только на плюсах). Занятия необходимы дистанционные, уровень требуется высокий (так как научная работа на соискание звания phd). К сожалению, никаких курсов и разъяснений в университете нет, поставить задачу я могу, но не всегда пока научилась правильно находить информацию и требуемые функции.

Английским владею в совершенстве, онлайн-курсы проходила и прохожу, но иногда у меня слишком специфичные вопросы возникают, которые не покрываются ими.