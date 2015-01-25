Настроить отправку почты joomla + frame.php

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Здравствуйте!

Прошу сообщить стоимость и сроки.

Нужно настоить отправку почты для сайта груз1.kz и чтобы после отправки срабатывал файл frame.php там будет код конверсии.

И сделать привлекательную кнопку вместо Обратный звонок, Заказать Газель со скидкой!.

Сейчас отправка почты не работает:

ВНИМАНИЕ

Почта не может быть оправлена, поскольку PHP-функция mail() заблокирована на данном сервере.

PHPJoomla
9 лет назад
ahrefa
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад