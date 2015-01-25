Настроить отправку почты joomla + frame.php

Изменить верстку некоторых блоков сайта на мобильном, поправить баги. Подробное ТЗ в личку исполнителю. сайт на овпенкард.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Прошу сообщить стоимость и сроки.
Нужно настоить отправку почты для сайта груз1.kz и чтобы после отправки срабатывал файл frame.php там будет код конверсии.
И сделать привлекательную кнопку вместо Обратный звонок, Заказать Газель со скидкой!.
Сейчас отправка почты не работает:
ВНИМАНИЕ
Почта не может быть оправлена, поскольку PHP-функция mail() заблокирована на данном сервере.
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