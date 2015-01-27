Консультация по проекту, связанному с учетом рабочего времени

Веб-программированиеЗавершен1 заявка113 просмотров
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Требуется консультация по проекту связанного с учетом рабочего времени, язык написания php + mysql

Необходимо подсказать наиболее оптимальные способы делать выборки.

есть несколько типов заявок рабочего:

1) вход в точку

2) переход в другую точку

3) полный выход из точки

необходимо учитывать проведенное время между ними, интересует оптимальный способ реализации

9 лет назад
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
eladi
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Благодарю за консультацию, всё чётко и понятно, специалист в своём вопросе. Можно смело доверится.
Консультация прошла успешно.
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