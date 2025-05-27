Обслуживание сайта wordpress

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Открыт10 заявок218 просмотров

Требуется на постоянной основе специалист из страны ЕС по обслуживанию сайта на WordPress (добавление страниц, создание форм, создание языковых версий сайта (перевод предоставляется) и других работ.

WordPressПоддержка сайтов
день назад
Марина
 
24 года
месяц в сервисе
Была
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 отзывов
9 часов назад
Гиоргии
 
34 года
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Был
3 часа назад
21 отзыв
17 часов назад
Дина
 
37 лет
7 месяцев в сервисе
Была
41 минуту назад
2 отзыва
17 часов назад
Сергей
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
20 часов назад
1 отзыв
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Вячеслав
 
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Иван
 
36 лет
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45 отзывов
день назад
ТОП-5
Веб-программирование
Юджин
 
34 года
4 года в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
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ТОП-10
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Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
онлайн
39 отзывов
день назад
Лучший веб-программист апреля
Денис
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
день назад