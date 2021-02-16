Задачи по PHP и JavaScript оформления заказа и добавления товара в кор

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1008 просмотров
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Всем привет!  Оставляйте пожалуйста свои контакты, буду рад обсудить. Чаще всего общаюсь в телеграмм.

1) Разобраться в функционале оформления заказа и добавления товара в корзину.

2) Разобраться в выводе карточки товара.

3) Разобраться в выводе скидки.

Нужно выполнить в этом месяце

PHPJavascript
3 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад