Задачи по PHP и JavaScript оформления заказа и добавления товара в кор

Всем привет! Оставляйте пожалуйста свои контакты, буду рад обсудить. Чаще всего общаюсь в телеграмм.

1) Разобраться в функционале оформления заказа и добавления товара в корзину.

2) Разобраться в выводе карточки товара.

3) Разобраться в выводе скидки.

Нужно выполнить в этом месяце