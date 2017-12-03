Есть макет в indesign cc 2018 нужно сверстать некоторые страницы по выработанной стилистике Отрисовать некоторые картинки.
Баннер на тему косметология (сделать надписи на стоковых фото)
Добрый день!
Есть стоковые фотографии.
Нужно сделать из данных фото презентативные баннеры
добавив к ним слоганы (надписи).
Прилагаю примеры создания на данных баннерах надписей, созданных собственноручно,
но, конечно, нужен более качественный, профессиональный результат
поэтому обращаемся к специалистам.
На первое время нужно будет сделать баннер к двум этим фотографиям.
Исходное фото будет выслано исполнителю
Так как будут еще баннеры, в заявках пишите цену за 1 баннер
Выбранный исполнитель
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