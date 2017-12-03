Баннер на тему косметология (сделать надписи на стоковых фото)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен20 заявок666 просмотров

Добрый день!

Есть стоковые фотографии.

Нужно сделать из данных фото презентативные баннеры

добавив к ним слоганы (надписи).

Прилагаю примеры создания на данных баннерах надписей, созданных собственноручно,

но, конечно, нужен более качественный, профессиональный результат

поэтому обращаемся к специалистам.

На первое время нужно будет сделать баннер к двум этим фотографиям.

Исходное фото будет выслано исполнителю

Так как будут еще баннеры, в заявках пишите цену за 1 баннер

8 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$10
2 дня
Рекомендую)
Хороший заказчик, к сотрудничеству открыт, оплатил молниеносно, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад