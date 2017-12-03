Баннер на тему косметология (сделать надписи на стоковых фото)

Добрый день!

Есть стоковые фотографии.

Нужно сделать из данных фото презентативные баннеры

добавив к ним слоганы (надписи).

Прилагаю примеры создания на данных баннерах надписей, созданных собственноручно,

но, конечно, нужен более качественный, профессиональный результат

поэтому обращаемся к специалистам.

На первое время нужно будет сделать баннер к двум этим фотографиям.

Исходное фото будет выслано исполнителю

Так как будут еще баннеры, в заявках пишите цену за 1 баннер