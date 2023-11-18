Задание состоит в оформлении текста по знаниям, полученным на лекции. Само задание ниже, презентации с лекций приложены. Задание: Оформите текст согласно знаниям, полученным на лекции: подберите шрифты, составьте структуру, придумайте модульную сетку, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать дизайн визитки для массажиста. Я бы хотела что бы там было моё имя , профессия, данные как меня найти, инста, телега.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфиинет заявокЗакрытмесяц назад
Сделать приглашение на корпоратив в фирменном стиле (стиль есть, примеры прежних новогодних открыток есть, текст есть)Верстка полиграфии1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $50
Я шукаю ілюстратора для обкладинки книги. Потрібен дизайн обкладинки для книги в жанрі хорор. Терміни: до 06.12. з правками, до 01.12. проект Детальніше ТЗ і описи складу в особисті повідомлення.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт12 часов назад
- $5
Здравствуйте! Исполнителю - очень хороший отзыв за скорость и + 3$. Во вложении макет в Корел Дро, в векторе. И примеры фото проблемы - линии не гладкие, а угловатые. Нужно исправить, ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $54
Нужно создать коммерческое предложение, все данные расписаны. Цвета сочетающиеся с сайтом, логотип имеется, на облаке все данные сохранила.Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт9 дней назад
Фото салона Услуги Фото работ Адрес,телефонВерстка полиграфии15 заявокЗакрыт17 дней назад
- $40
У мене є готова книжечка із завданнями на логіку для дітей 2-4 років. Мені потрібно випустити наступну серію такої ж книжечки із іншою тематикою. Я маю перелік запитань, під які потрібно виконавцю самостійно обрати ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт21 день назад
Митинг: ВЕРНИТЕ ИХ ДОМОЙ СЕЙЧАС В Израиле похищено больше 200 человек, Проводиться городское мероприятие. Цель подержать родственников похищенных. Цель проекта: создать приглашение на данное мероприятие.Верстка полиграфии9 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать красивую ,новогоднюю , иллюстрированную инструкцию размером а4 для сборки пряничного домика по этапам(фотографии элементов предоставим ,в инструкции они должны быть отрисованы), для 4 наборов (пряничный поезд,и 3 домика разных размеров (как элементы ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт24 дня назад
- $10
Нужно сверстать на готовом штампе по ТЗ тексты и картинки. Рисовать не нужно, только верстка. Штамп дадим.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт25 дней назад