Нужен заполняемый шаблон ценника, готовый к печати. Формат файла не критичен, важно только чтобы одни люди смогли все заполнить, а другие напечатать. Размер ценника - 95x65мм Сопутствующий материал для того, чтобы подобрать стиль и шрифты вышлю исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать макет афиши А3 вертикальный для свадебной выставки.
Необходимо на афише разместить текст
Заголовок: Свадебная выставка в Белореченске
Добавочный текст: Приглашаем молодожёнов и жителей города
На выставке вы познакомитесь с лучшими представителями свадебной индустрии
Дата 14 марта
место -Ресторан "Геворговъ hall"
Необходимо оставить место в низу 1/3 под логотипы партнёров.
От вас только фон и органично вставленный текст и логотип выставки
Афиша должна выглядеть дорого и выполнена в темных цветах
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Что мы хотим видеть на буклете: 1)Креатив, двусторонний 2)Вызывать эмоции теплоты и уюта (Строительство различных зданий) 3)Текст: Ты стал взрослым, забыл свою мечту? (Пример текста,можно поиграть)Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт3 года назад
Мне нужно разработать несколько макетов для приема сотрудников в новый ресторан. 1. Файл №1. Это старый макет, нужно сделать по аналогии. Надпись "Скоро открытие нового ПБО Макдоналдс в Центре Казани Набережная." Формат А1 Ждем тебя в ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать макет полностью индивидуального ежедневника, и подготовить его к печатиВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
стартап одежды со смыслом (Православие, патриотизм, герои, правильные установки и пр) ищу помощника, чтобы можно было постоянно обращаться отрисовать визуализировать важно чтобы это откликалось внутреннее настроение должно соответствовать хочу понять сроки и время 1) оформление принтов для одежды по тз например ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать каталог входных дверей руководствуясь техническим заданием, фото для наполнения предоставляем. В задании есть ссылка на ресурс в стиле которого должен быть оформлен каталог, перейдите по ссылке и изучите материал, это важно.Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разработать дизайн детского альбома в стиле минимализм.Пример на фото. 135 страниц. Многие будут часто повторяться. Формат страницы 25х27. Требуется подготовка макета к печати.Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт3 года назад
- $28
Ищу дизайнера , который уже на готовый дизайн в InDesign положить мне весь нужный текст и нменого подкорректирует дизайн (заменит иконки). В итоге получиться 2 гайды в формате PDF + нужно будет переслать исходники. Каждый ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт3 года назад
Имеется скан дисконтной пластиковой карты с обеих сторон. Требуется на его основе, желательно с большим цветовым соответствием со сканом, подготовить макет под печать (сделать цветовой макет, нанести текст и уже готовый логотип). Фактически есть ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Всем доброго времени суток! Для строительной компании специализирующейся на строительстве беседок с барбекю комплексами необходимо выполнить верстку каталога размера А2 на 35 страниц (для печати). От дизайнера требуется 2-3 пробные титульные и внутренние страницы для согласования. Наш сайт: https://bbqlab.ru/barbekyu-kompleksy/Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт3 года назад