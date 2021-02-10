Макет афиши А3

Нужен заполняемый шаблон ценника, готовый к печати. Формат файла не критичен, важно только чтобы одни люди смогли все заполнить, а другие напечатать. Размер ценника - 95x65мм Сопутствующий материал для того, чтобы подобрать стиль и шрифты вышлю исполнителю.