Верстка каталога (Пикник и барбекю)+ работа с фото

Здравствуйте,

Необходимо сделать верстку и допечатную подготовку каталога для оптовой продажи товаров раздела "Пикник и барбекю" (мангалы, шампуры, решетки-гриль, аксессуары). 64 товарные позиции. Планируется сделать на А4 16 листов + обложка.

Текстовый контент предоставляется мною, а вот с фото имеются проблемы.

Сейчас фото выглядят так: http://yadi.sk/d/xgYw4PeHEZUVn

+ некоторые фото товаров я предоставляю в хорошем (студийном) качестве. Товара самого нет, поэтому сфотографировать его нельзя.

Предлагается:

1. Найти аналоги в интернете приемлемого качества;

2. Сделать 3D модель

Текстовый контент содержит описание товара, код товара, штрих-код, размер товара, описание раздела.

Принимаются только участники с реальными портфолио.

Готовность каталога до 15-20 января 2014 года.