Верстка каталога (Пикник и барбекю)+ работа с фото

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки208 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо сделать верстку и допечатную подготовку каталога для оптовой продажи товаров раздела "Пикник и барбекю" (мангалы, шампуры, решетки-гриль, аксессуары). 64 товарные позиции. Планируется сделать на А4 16 листов + обложка.

Текстовый контент предоставляется мною, а вот с фото имеются проблемы.

Сейчас фото выглядят так: http://yadi.sk/d/xgYw4PeHEZUVn

+ некоторые фото товаров я предоставляю в хорошем (студийном) качестве. Товара самого нет, поэтому сфотографировать его нельзя.

Предлагается:

1. Найти аналоги в интернете приемлемого качества;

2. Сделать 3D модель

Текстовый контент содержит описание товара, код товара, штрих-код, размер товара, описание раздела.

Принимаются только участники с реальными портфолио.

Готовность каталога до 15-20 января 2014 года.

11 лет назад
demidovee
Евгений 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$480
10 дней
Работа с Инной была выстроена по техническому заданию. Результат был отличный (сроки и качество). Внес ее в свой список исполнителей проектов. Рекомендую.
Рекомендую Евгения, как отличного заказчика. Четко поставленное ТЗ, корректировки по существу. Оплата в срок. Спасибо за проект. Осталась очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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