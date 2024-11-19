Предложение ориентировано скорее не на профессиональных монтажеров, а на креативных нарезчиков, базового владения условным капкатом будет достаточно. Либо на тех, кто работает со скоростью 3 минуты на шортс 👍

Задача - из игрового стрима по pubg mobile делать интересные / динамичные / веселые шортсы

В основном, стримы размечены на таймкоды, так что фулл отсматривать материал не придется

Стримы выходят каждый день на постоянной основе, по загруженности можно договориться

Опыт и профессионализм не так важен, вот, какие навыки могут пригодиться:

1) уметь находить хорошие идеи для шортсов уже на этапе отсмотра стрима

2) разбираться в игре pubg mobile, чтобы понимать, какие игровые моменты будут интересны

3) базовая насмотренность тик-тока, умение рождать видео, которые будут залетать в рекомендации

В лс дам примеры контента, который нужен, взамен прошу портфолио, если есть, и ожидания по оплате за одно видео

Если понравится работа, очень вероятен выход на посоянное сотрудничество