Требуется видеомонтажер с опытом в коммерческом монтаже и хорошим вкусом. Необходимо уметь адаптировать проекты из Энвато под конкретные нужды. Соблюдение дедлайнов обязательно. Подробности будут предоставлены в личных сообщениях.
Нарезать игровой стрим на шортсы
Предложение ориентировано скорее не на профессиональных монтажеров, а на креативных нарезчиков, базового владения условным капкатом будет достаточно. Либо на тех, кто работает со скоростью 3 минуты на шортс 👍
Задача - из игрового стрима по pubg mobile делать интересные / динамичные / веселые шортсы
В основном, стримы размечены на таймкоды, так что фулл отсматривать материал не придется
Стримы выходят каждый день на постоянной основе, по загруженности можно договориться
Опыт и профессионализм не так важен, вот, какие навыки могут пригодиться:
1) уметь находить хорошие идеи для шортсов уже на этапе отсмотра стрима
2) разбираться в игре pubg mobile, чтобы понимать, какие игровые моменты будут интересны
3) базовая насмотренность тик-тока, умение рождать видео, которые будут залетать в рекомендации
В лс дам примеры контента, который нужен, взамен прошу портфолио, если есть, и ожидания по оплате за одно видео
Если понравится работа, очень вероятен выход на посоянное сотрудничество
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